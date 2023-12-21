Edirne\'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirilmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
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