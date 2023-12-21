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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Edirne\'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
21.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:27
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Edirne'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 1 kilo 258 gram esrar, 72 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirilmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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