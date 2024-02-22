Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 46 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

22.02.2024 11:27
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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar, 46 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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