Edirne'de Uyuşturucu ve Kaçak Mal Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu ve Kaçak Mal Operasyonu

Edirne\'de Uyuşturucu ve Kaçak Mal Operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'nda 173 kilo uyuşturucu, kürk ve 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi.

05.05.2025 16:51
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EDİRNE'de İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen 4 ayrı kontrolde 173 kilo 317 gram uyuşturucu, 10 vizon ve samur kürk ile 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir TIR'ın yurt dışındaki hareketleri takibe alındı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen TIR, X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği Felix'in de katılımıyla TIR'da yapılan aramada 151 kilo 703 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, ayrıca Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir kamyoneti X-ray taramasına sevk etti. Narkotik köpeği Thor ile kamyonette yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 21 kilo 614 gram uyuşturucu ele geçirildi.

VALİZLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Diğer yandan İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir otobüste Yunanistan vatandaşı bir yolcu, valizlerini kontrollerden kaçırmaya çalıştı. Bunun üzerine İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Şüpheli ve valizlerinde detaylı arama yapıldı. Aramada valizlerde 10 vizon ve samur kürk ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri de Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da yaptığı aramada 3 bin 630 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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