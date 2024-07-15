Edirne'de Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Geniş Video İzle

Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, dumanların binayı sarması sonucu 3. kattaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

15.07.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'de apartmanın giriş katında çıkan yangında, dumanların binayı sarması üzerine 3'&üncü kattaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hıdırbaba Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda çıktı. Giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar kısa sürede binayı sardı. Duman nedeniyle üst katta bulunanlar evlerinde mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da araç merdiveni ile 3'üncü katta mahsur kalanlara ulaştı. Bu katta bulunan 1'i bebek 3 kişi merdiven yardımı balkondan alınarak kurtarıldı. İkinci kattaki bir kadın ise itfaiye görevlileri tarafından binadan tahliye edildi. Dumandan hafif etkilenen 4 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Edirne\'de Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Edirne, Bebek, Kurtarma, İtfaiye, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Yangında Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement