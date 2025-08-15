Edirne'de Yaşlı Çalıştayı Yapıldı

Edirne'de Yaşlı Çalıştayı düzenlendi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun hızla yaşlandığını söyledi.

Türkiye'de 2050'de her 5 kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olacağının tahmin edildiğini aktaran Subaşı, "Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aktif yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostlu kentler ve yerel yönetimler, yaşlı hakları ve yaşlılık ekonomisi ile ilgili konuları bütüncül olarak komisyonlarımızda değerlendireceğiz. Çalıştayın bu alandaki sosyal politikalarımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu'nun da konuşma yaptığı çalıştay görüşülen başlıklarla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından sona erdi.