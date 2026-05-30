Edirne'de Yavru Kedi Kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanın merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki apartmanın merdiven boşluğundan yavru kedi sesi geldiğini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Duvar ile yalıtım malzemesi arasına sıkışan yavru kedi, ekipler tarafından yalıtım malzemesinin kesilmesiyle kurtarıldı.
Yavru kedi daha sonra apartman sakinlerine teslim edildi.
