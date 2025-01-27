Edirne\'de Yavru Köpekler Çöpe Atıldı, İki Belediye Çalışanı Gözaltına Alındı

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EDİRNE Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı yakınında, poşet içerisinde çöp konteynerine atılan 4 köpek yavrusu bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, barınakta görevli 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Barınağı yakınında meydana geldi. Barınağı gezmek için gelen hayvanseverler, burada çöp konteynerinde yavru köpek sesi duydu. Konteyneri kontrol eden hayvanseverler, çöp poşeti içerisine konularak bırakılan 4 yavru köpek buldu. Köpekler, bulundukları yerden alınarak, barınağa getirilip mama ve su verildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, barınağa gelerek hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüştü.

Olayla ilgili belediyede başlatılan inceleme kapsamında yavru köpekleri çöpe attığı tespit edilen personel, görevden uzaklaştırıldı. Hayvanseverlerin şikayeti sonrası Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından barınakta görevli Ş.K. ve E.A. gözaltına alındı.

'İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILDI'

Olay günü Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'la birlikte barınağa giden 22 Dost Ali Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Esvet Kütük, "Bizim bir çizelgemiz var, gönüllü hayvanseverlerle birlikte düzenli olarak barınakta çalışıyoruz. O gün gönüllü olan bir arkadaşımız barınakta çalışırken çöpten ses duyuyor. Gidip baktığında bir tane yavrunun yaşıyor olduğunu, 4 tane yavrunun çöpe atılmış olduğunu görüyor. Burada bir görev ihlali var. Çünkü Edirne Belediyesi defin protokolü olan bir belediye. Normalde soğutuculara konulup, 15 gün içinde defini gerçekleştirilmesi gerekirken mevzuatlara aykırı bir şekilde çöpe atılmış. Bölgeye biz de gittik anında. Edirne Belediye Başkanı Filiz Can Akın, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Veteriner İşleri Müdürü Yunus Emre Şahin ve barınak sorumlu hekimi Hakan Bulut da geldi. Orada görüşme yaptık. Sorumlu personellerin iş akdinin sonlandırılmasını talep ettik. O gün iş akitleri sonlandırıldı. Savcılıkta suç duyurusunda bulunup, soruşturma açtı. İki tane barınak çalışanı gözaltına alındı" diye konuştu.

'BİZ DE ANLAM VEREMİYORUZ'

Mehmet Esvet Kütük, "Daha önce hiç olmamıştı açıkçası, ilk defa bizde böyle bir olayla karşılaştık Edirne Belediyesi'nde. Bu şu soruyu getirdi açıkçası bizim de aklımıza, acaba hep mi böyle oluyordu? Ama görüşmelerimizde bunun böyle olmadığını ama bir personelin sorumsuzca davranışından kaynaklı olduğunu öğrendik. Neden böyle olduğunu biz de anlam veremiyoruz. Yapan arkadaş da anlam veremiyor. Orada onunla da görüştük. Biraz daha dikkatli, daha özenli olacağız biz de açıkçası. Belediye Başkanıyla da dün konuştuk. Daha fazla barınağı ziyaret etmelerini, barınak kadrosunun revize edilmesini, denetlemelerin daha sıkı yapılmasını talep ettik. Hassasiyet gösterdiler, daha fazla artık gönüllü sayımızı da barınakta arttıracağız. Çünkü personel eksikliği de mevcut oldu dünkü görevden alınan personellerle" diye konuştu.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,