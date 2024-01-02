 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Yılbaşı Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Yılbaşı Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Edirne'de bir gece kulübünde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda Y.K. ve K.D. yaralanırken, saldırgan Oğuzhan Kurt tutuklandı.

02.01.2024 - 18:03,
Abone Ol

EDİRNE'de Oğuzhan Kurt(22), yılbaşı kutlamasında tartıştığı Y.K.?yı(27) ve araya giren bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay yılbaşı gecesi bir gece kulübünde meydana geldi. E.Y.A.(23) sevgilisi Oğuzhan Kurt ile gitti yılbaşı kutlamasında eski erkek arkadaşı Y.K. ile karşılaştı. İki arasında tartışma yaşanırken, Oğuzhan Kurt ise Y.K.?ya müdahale etti. İki arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp, gece kulübü dışına taştı. Kavgada Kurt, Y.K.?yı göğüs ve sağ kasığından bıçakladı, kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.K. ve K.D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Y.K.?nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Oğuzhan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Edirne\'de Yılbaşı Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Olay, Şiddet, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yılbaşı Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika


18:25
TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
18:25 TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Yılbaşı Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement