Edirne\'de Yılbaşı Kutlamasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Büyük ikramiyenin Kolombiya\'da bir kişiye çıktığı söylenmişti! İşin aslı çok başka çıktı

EDİRNE'de Oğuzhan Kurt(22), yılbaşı kutlamasında tartıştığı Y.K.?yı(27) ve araya giren bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay yılbaşı gecesi bir gece kulübünde meydana geldi. E.Y.A.(23) sevgilisi Oğuzhan Kurt ile gitti yılbaşı kutlamasında eski erkek arkadaşı Y.K. ile karşılaştı. İki arasında tartışma yaşanırken, Oğuzhan Kurt ise Y.K.?ya müdahale etti. İki arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp, gece kulübü dışına taştı. Kavgada Kurt, Y.K.?yı göğüs ve sağ kasığından bıçakladı, kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.K. ve K.D., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Y.K.?nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Oğuzhan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.