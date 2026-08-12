Edirne'de Yıldırım Mahalle Evi Çalışmaları Sürediyor - Son Dakika
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Edirne'de Yıldırım Mahalle Evi Çalışmaları Sürediyor

Edirne\'de Yıldırım Mahalle Evi Çalışmaları Sürediyor
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Vali Yunus Sezer, Yıldırım Mahalle Evi'ndeki çalışmaları inceledi, proje çocuklara ve gençlere hizmet verecek.

Edirne Valiliği Yıldırım Mahalle Evi çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yunus Sezer, Çevre Koruma Vakfı tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Edirne Valiliği Yıldırım Mahalle Evi'nde incelemelerde bulundu.

Mahallelerde çocuklara, gençlere ve velilere hizmet edecek, mahallenin ortak buluşma noktası olacak mahalle evlerinden Yıldırım Mahalle Evi'nin yapımı sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Keşan ve Uzunköprü'de birer olmak üzere il genelinde 8 mahalle evi yapılması planlanan mahalle evlerinde kreş, etüt merkezi, spor alanları ve aile merkezleri ile mahalle kültürü yaşatılarak, mahallenin kalbinin attığı yeni bir alan oluşturulacak.

Mahalle evleri yapım ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla çocukların, gençlerin ve ailelerin hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA

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