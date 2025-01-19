Edirne'de Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Edirne'de Yılın Kareleri Oylaması

Edirne\'de Yılın Kareleri Oylaması

Edirne Tapu ve Kadastro Müdürü, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçmek için oy kullandı.

19.01.2025 11:49
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Edirne Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Akdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Akdemir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde de fotoğrafları inceleyen Akdemir, Barış Seçkin'in "Dış İşleri" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" adlı fotoğrafını seçen Akdemir "Spor" kategorisinde ise Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaydedilen attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini paylaşan milli futbolcu Merih Demiral'ın yer aldığı kareyi tercih etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sarı

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Sarı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevgi'nin gücü" fotoğrafını seçen Sarı, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Edirne Meteoroloji Müdürü Altıntaş

Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğrafını seçen Altıntaş, "Spor" kategorisinde tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA

Merih Demiral, Kültür Sanat, edirne, Güncel, Spor, Son Dakika

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