Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 11 ayrı suçtan aranan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlılar ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyü askeri yasak bölgesinde 11 ayrı suçtan aranması olan G.D. ile zanlının Yunanistan'a kaçmasına aracılık eden Ö.I. ve O.S'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonda, 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 22,06 gram esrar, 2,26 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 547 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 8'inin halihazırda cezaevinde olduğu belirtildi.
Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, ligin 3.haftasında Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Maçta Ahmet Turan Özbek ve Saffan Karasu'nun attığı gollerle Kayseri Ömürspor galibiyete ulaştı.
Mudanya ilçesinde bulunan bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda U.B., A.S., F.S. ve S.Ç. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 87 gram metamfetamin ele geçirildi. F.S. isimli zanlının silahlı yağma suçundan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, yaban keçilerini kovalayan bir Vaşağın anlarını kaydetti. Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakların yaban keçilerini kovalarken izlenmesi, doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor.
Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, Masa Tenisi Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü turnuvasında 11 madalya kazandı. Takım, minik altı, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dürdane Mahallesi'nde yapılmayan soğuk hava deposu ve park projelerini eleştirerek, seçmenlere bu konuları düşünerek oy vermelerini istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?