Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan PKK zanlısı M.F'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.F, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?