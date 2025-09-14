Edirne\'de Zodyak Botla Devriye Başlıyor

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Meriç Nehri'nde polis ve jandarma ekiplerince zodyak botla ortak devriyeye başlanacağını söyledi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaburun, Polis Bahçesi'nde gazetecilerle bir araya geldiği veda programında yaptığı konuşmada, Edirne'de görev aldığı süre boyunca kentin emniyetini bir gün öncesinden daha iyi hale getirme gayretiyle çalıştığını dile getirdi.

Edirnelilerin, kente gelen gurbetçilerin ve ziyaretçilerin güvenlik noktasında hiçbir sorun yaşamadan memnuniyetle ayrılmalarını amaçladıklarını belirten Karaburun, "Geldiğimiz noktada şunu ifade edebilirim ki emniyet ve güvenlikle ilgili, kendi kategorimizdeki iller arasında mal varlığına karşı olan suçları önlemede ikinci sırada, kişilere karşı suçları önlemede de dördüncü sırada yer aldık ve bununla ilgili de devlet büyüklerimizin takdirlerine mahzar olduk." dedi.

Meriç Nehri'nde botla ortak devriyeye başlanacak

Karaburun, Enez'de deniz polisi şubesini kurduklarını, zodyak botla Meriç Nehri'nde de jandarmayla ortak devriyeye başlayacaklarını açıkladı.

Meriç Nehri'nde Su Ürünleri Kanunu ve kolluk faaliyetleriyle ilgili yürütülmesi gereken bazı görevlerinin bulunduğunu ifade eden Karaburun, "Meriç Nehri'nin bir bölümü emniyet, bir bölümü jandarma bölgesinde. Sayın Valimizin talimatlarıyla hem jandarma hem emniyet personeli birlikte devriye atacaklar." diye konuştu.

Emniyete mobil X-ray

Karaburun, Edirne'de kaçakçılığın önlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kaçmasını önlemek için proje hazırladıklarını anlattı.

Karaburun, şöyle devam etti:

"Hudut kapılarında X-ray cihazları bulunur. Biz, kendi envanterimizde de bir tane olmasını arzu ettik. Özellikle FETÖ başta olmak üzere terör örgütü üyelerinin araç ya da yük içine saklanıp yurt dışına gitmelerini engellemek amacıyla bazen ciddi analizler ve bulgular yapıyoruz. Hem jandarmanın hem bizim şehir merkezinde ortak kullanacağımız bir araç X-ray projemiz onaylandı.

Günümüzün en önemli suçla mücadele yöntemlerinden bir tanesi, artık siber vatan ve dijital mecradaki faaliyetler. Biz, burada kendi görev alanımıza girip girmediğine bakmaksızın personelimizi yetiştirdik ve personelimizin sadece sokakta devriye değil sanal devriyelerle de faaliyet sürdürmesini sağladık. Bu, aslında personelimize balık tutmasını öğretmekti."

"Edirne, ikinci memleketim oldu

Muğlalı Karaburun, Edirne'nin görev yaptıkları arasında kalbinde en çok yer eden il olduğunu, halkın kucaklamasına kayıtsız kalamadıklarını söyledi.

Edirne halkının sıcaklığı ve polise gösterdiği ilginin enerji doğurduğunu ifade eden Karaburun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes bizi sofrasına, masasına davet etti. Davete icabet gerekir, biz de hepsiyle bir çay, bir acı kahve içtik ve vatandaşımızın sıcakkanlı bize sarılması bizi etkiledi. Burası benim ikinci memleketim oldu. Birçok ilde görev yaptım. Bana burada olduğu kadar kimse dokunmadı.

Edirne halkının gerek şahsıma gerek emniyet teşkilatına karşı gösterdiği teveccüh bizi cesaretlendirdi. Birçok olayın üstüne gitmemizde, birçok işi gerçekleştirmemizde Edirne halkından cesaret aldık. Edirne halkının desteğiyle ayakta durduk. Onların desteği ve bizi gayretlendirmesiyle 24 saat sahada görev yaptık."