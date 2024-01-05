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Edirne'deki orman köylerine su tankeri dağıtıldı - Son Dakika
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Edirne'deki orman köylerine su tankeri dağıtıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, orman yangınlarının yoğun olduğu köylerden gelen talepleri değerlendirerek, 13 su tankerini köylere dağıttıklarını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen su tankerleri, yaz aylarında orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla kullanılacak.

Edirne\'deki orman köylerine su tankeri dağıtıldı
05.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:32
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Edirne'de orman alanlarının yoğun olduğu köylere su tankeri dağıtıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı ilçe ve köy ziyaretleri sırasında kendisinden talep edilen su tankerlerin dağıtımının yapıldığını belirtti.

Özellikle yaz aylarında orman yangınlarının yoğun olduğu köylerden gelen taleplerin değerlendirildiğini anlatan Sezer, "13 su tankeri Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilerek köylerimize dağıtıldı. Desteklerinden dolayı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'deki orman köylerine su tankeri dağıtıldı - Son Dakika
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