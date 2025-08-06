Edirne\'deki Yangın 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde saat 14.00 sıralarında makilik alanda çıkıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangına Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Keşan Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın nedeniyle Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilçede sağanak başladı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),