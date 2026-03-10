Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'den kısa kısa

10.03.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Süloğlu ilçesi Kaymakamı Emin Cevat Tutar, din görevlileriyle iftar programında bir araya geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesi Kaymakamı Emin Cevat Tutar, din görevlileriyle iftar programında bir araya geldi.

Süloğlu İlçe Müftülüğünce, Süloğlu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen iftar programına Kaymakam Tutar'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İlçe Müftüsü Necat Şimşek ile ilçede görev yapan din görevlileri ve aileleri katıldı.

Programda yapılan konuşmaların ardından Edirne Dini İhtisas Merkezine tayini çıkan Yunus Emre Bulut'a Kaymakam Tutar tarafından teşekkür plaketi verildi.

İftar programı yapılan duanın ardından sona erdi.

Keşan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Edirne'nin Keşan ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu.

Programda vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, yapılan duanın ardından sona erdi.

- Orhaniye köyünde geleneksel iftar

Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde iftar programı düzenlendi.

Orhaniye Köyü Muhtarlığınca köy düğün salonunda gerçekleştirilen programda köy halkı aynı sofrada buluşarak oruç açtı.

Köy Muhtarı Metin Oskar öncülüğünde düzenlenen geleneksel iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftara katılan kadınlara karanfil hediye edildi.

Muhtar Oskar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Keşan Belediyesine ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindeki heyet, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Keşan Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyarette kentlere ilişkin çalışmalar ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, misafirperverliği dolayısıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süloğlu, Edirne, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi
Türkiye’den Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilk yorum Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Bir il alarmda İHA bulundu, SAS timleri bölgede Bir il alarmda! İHA bulundu, SAS timleri bölgede

09:47
Dursun Özbek’ten Liverpool maçı için tarihi karar
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 10:04:45. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.