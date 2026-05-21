Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'den kısa kısa

Edirne\'den kısa kısa
21.05.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süloğlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıkların bakım ve temizliği gerçekleştirildi.

Süloğlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıkların bakım ve temizliği gerçekleştirildi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı yazılı açıklamada, mezarlıkların bakımını sadece bayramlarda değil, yılın her döneminde aynı özenle yaptıklarını belirtti.

Mezarlıkları temiz ve bakımlı tutmaya devam ettiklerini ifade eden Ormankıran, "Hem eski mezarlığımız hem de yeni mezarlığımızın bakım, ot biçimi ve ilaçlaması yapıldı. 12 yıldır bu anlayışla bu Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklarımızı tamamladık. Ağız tadıyla bir bayram geçirmemiz dileğiyle" dedi.

Öğrencilerden Sıfır Atık Market'e ziyaret

Edirne'de Şehit Asım İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Edirne Belediyesi Sıfır Atık Marketi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.

Keşan'da sivrisinekle mücadele çalışmaları

Keşan ilçesinde sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tüm mahallelerde, cadde ve sokaklarda, sahillerde, durgun sularda, otlak alanlarda, havuzlarda larvasit ile mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler uçkun popülasyonunu en aza indirmek için larvasit, uçkun ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Keşanspor için dayanışma yemeği düzenlendi

Keşanspor'a destek amacıyla dayanışma yemeği tertiplendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşanspor iş birliğinde düzenlenen Dayanışma Yemeği'ne Keşanspor'a gönül verenler katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, burada yaptığı konuşmada, Keşanspor'un her zaman yanında olmaya, birlik ve dayanışma içerisinde kulübe destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Survivor’da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza’nın sevgilisi bakın kim çıktı Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İtalya’dan Okan Buruk’a dev talip İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip
Bunu da gördük Hindistan’da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor
Fred Fenerbahçe’den ayrılıyor Brezilya’daki yeni evi bile hazır Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 13:30:37. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.