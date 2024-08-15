Edirne Emniyet Müdürü Asayiş Uygulamasına Katıldı - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürü Asayiş Uygulamasına Katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Asayiş Uygulamasına Katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne ve 8 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasına katıldı. Kontrol noktalarını ziyaret eden Karaburun, polis ekiplerine kolaylıklar diledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama sonucunda aranan şüpheliler yakalandı ve uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise belgeleri eksik olan araçlar trafikten men edildi ve ehliyetlere el konuldu.

15.08.2024 10:18
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayiş uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Edirne ve 8 ilçesinde 42 noktada 92 ekip ve 592 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun da kontrol noktalarını ziyaret etti.

Polis ekiplerine kolaylıklar dileyen Karaburun, vatandaşlarla da sohbet etti.

Karaburun, kentteki huzurun devam etmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerini trafik ve asayiş yönünden kontrol eden ekipler şüpheli araçlar ve kişilerin üzeri arandı.

Denetimde 4 bin 127 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 1187 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Denetimde 2 kişinin üzerinde de 13,98 gram esrar ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise belgeleri eksik olan 11 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu, denetlenen 46 motosikletten 2'si motosiklet trafikten men edildi.

Ekipler okul çevreleri, kahvehane ve parklarda da kontroller gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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