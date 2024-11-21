Edirne Emniyet Müdürü\'ne Ziyaretler

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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ayşe Sarı ve Edirne Yesevi Hareketi Derneği Başkanı Alpaslan Cankaloğlu ziyaret etti.

İade-i ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sarı'yı Karaburun makamında kabul etti.

Karaburun ziyareti için Sarı'ya teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Karaburun'a ayrıca Edirne Yesevi Hareketi Derneği Başkanı Alparslan Cankaloğlu ile dernek üyeleriyle ziyarette bulundu.

Üniversitede öğretim üyelerine eğitim

Trakya Üniversitesinde öğretim üyelerine eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi ve sürekli mesleki gelişim standartlarını karşılamak amacıyla bir eğitim düzenlendi.

Bu kapsamda 23 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen "Probleme Dayalı Öğrenme Eğitici Eğitimi Programı", Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın açılış konuşması ile başlayan programda, eğitmenler Prof. Dr. Hasan Murat Çaloğlu, Doç. Dr. Ruhan Deniz Topuz ve Doç. Dr. Albena Gayef, probleme dayalı öğrenmenin temelleri, probleme dayalı öğrenme, yedi adım yaklaşımı, olgu-senaryo türleri ve olgu hazırlama, grup çalışması ile eğiticilik rolleri ve yeterlikleri konularında bilgi paylaşımında bulundu.

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara belgeleri verildi.

TÜ'de çocuklara tiyatro oyunuyla ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Minik Düşler Sağlıklı Gülüşler" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle, çocukları bilgilendirmek amacıyla Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezinde sahnelenen oyun öncesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Altuğ Çilingir bir konuşma yaptı. Çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından çocuklara ağız muayenesi yapıldı, diş fırçası ile diş macunu hediye edildi.

Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, 45. Ulusal Radyoloji Kongresi'ne katıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Antalya'da düzenlenen 45. Ulusal Radyoloji Kongresi'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrede Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, Doç. Dr. Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Derya Karabulut, Uzm. Dr. Burak Günay ve Uzm. Dr. Gülşah Burgazdere'nin hazırladığı "Vezikoüreteral reflü saptanan pediatrik olgularda shear wave elastografi ve süperb mikrovasküler görüntüleme yöntemleri ile böbrek parankiminin değerlendirilmesi ve sintigrafi sonuçları ile karşılaştırılması" başlıklı sözlü bildiri "En iyi sözlü bildiri" ikincilik ödülüne layık görüldü.