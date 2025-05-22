Edirne Esnafından İlginç Protesto: Su Birikintisinde Balık Tutma

Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki su birikintisine oltalı tepki

EDİRNE - Edirne'nin en büyük ticaret ve yaya trafiğinin olduğu Saraçlar Caddesi'nde yaklaşık bir yıldır kapısının önü yapılmayan esnaf, biriken suda balık tutmaya başladı.

Saraçlar Caddesi'nde yağan her yağmur ve kapılarının önünü yıkayan diğer esnafların suyunun biriktiği Metin Barmanbay, yaşadıklarına Edirne Belediyesi tarafından çözüm bulamayınca mizansen olarak biriken suda balık tutarak derdini bir yerlere anlatmaya çalıştı.

Esnaf Metin Barmanbay, "Bir yıldan beri süre gelen bir sıkıntı vardı. Özelliklede son 6 aydır dile getirmediğimiz söylemediğim yer kalmadı. Çözüm bulamayınca bugün balık tutmayı denedim. Belki bu derdimize çözüm olur. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın görür diye düşünüyorum" dedi.