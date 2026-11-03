Edirne İl Genel Meclisi Uzunköprü OSB'de parsel sayısının 65'e düştüğünü görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne İl Genel Meclisi Uzunköprü OSB'de parsel sayısının 65'e düştüğünü görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Genel Meclisi Uzunköprü OSB\'de parsel sayısının 65\'e düştüğünü görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi, Uzunköprü Atatürk OSB'nin altyapı ve üstyapı yatırımlarını görüştü. 100 hektarlık alandaki 75 parselde 3 yatırımcıyla ön tahsis anlaşması imzalandığı, parsel birleştirme sonrası parsel sayısının 65'e düştüğü ve altyapı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Edirne İl Genel Meclisi, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapı ve üstyapı yatırımlarının son durumunu görüştü

İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Kutay Özköse, Uzunköprü Atatürk OSB'nin altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

OSB'nin 100 hektarlık alana kurulu olduğunu belirten Özköse, 75 parsel bulunan bölgede 3 yatırımcı ile ön tahsis anlaşmasının imzalandığını ifade etti.

Bu yatırımcılardan ikisinin yüksek kapasiteli üretim faaliyetleri için doğan büyük parsel ihtiyacını karşılamak amacıyla mevzuata uygun şekilde parsel birleştirme işleminin yapıldığını dile getiren Özköse, bu işlem sonrası parsel sayısının 65'e düştüğünü kaydetti.

Özköse, bölgenin üretime hazır hale getirilmesi amacıyla altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Toplantıda, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta da afet ve acil durumlarda çalan sirenleri duyamayan veya duyma güçlüğü yaşayanlar için alınan tedbirler hakkındaki raporu sundu.

Posta, işitme engelli veya işitme güçlüğü yaşayan vatandaşların uyarılmasının yazılı ve görsel bilgilendirme yöntemleriyle yapıldığını, bu kapsamda mobil bildirimler, mesajlar, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları gibi kanalların kullanıldığını belirtti.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkUzunköprüEkonomiEdirneGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
15:46
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
15:42
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:05
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Serdar Aziz futbolu bırakıp yeni bir maceraya atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:51:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne İl Genel Meclisi Uzunköprü OSB'de parsel sayısının 65'e düştüğünü görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android