Edirne İl Genel Meclisi Uzunköprü OSB\'de parsel sayısının 65\'e düştüğünü görüştü

Edirne İl Genel Meclisi, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapı ve üstyapı yatırımlarının son durumunu görüştü

İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Kutay Özköse, Uzunköprü Atatürk OSB'nin altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

OSB'nin 100 hektarlık alana kurulu olduğunu belirten Özköse, 75 parsel bulunan bölgede 3 yatırımcı ile ön tahsis anlaşmasının imzalandığını ifade etti.

Bu yatırımcılardan ikisinin yüksek kapasiteli üretim faaliyetleri için doğan büyük parsel ihtiyacını karşılamak amacıyla mevzuata uygun şekilde parsel birleştirme işleminin yapıldığını dile getiren Özköse, bu işlem sonrası parsel sayısının 65'e düştüğünü kaydetti.

Özköse, bölgenin üretime hazır hale getirilmesi amacıyla altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Toplantıda, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta da afet ve acil durumlarda çalan sirenleri duyamayan veya duyma güçlüğü yaşayanlar için alınan tedbirler hakkındaki raporu sundu.

Posta, işitme engelli veya işitme güçlüğü yaşayan vatandaşların uyarılmasının yazılı ve görsel bilgilendirme yöntemleriyle yapıldığını, bu kapsamda mobil bildirimler, mesajlar, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları gibi kanalların kullanıldığını belirtti.