Edirne İl Özel İdaresi, Gökçetepe köyünde yol yapım çalışmalarına devam ediyor

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Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde çalışma yaptı. Köy içindeki 600 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.