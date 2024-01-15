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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernek başkanı Leyla Karaduman Vardar'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büber, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirterek, şehit ailelerine sabır diledi.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Şehit Aileleri Derneği\'ni ziyaret etti
15.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:11
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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Büber, ziyarette dernek başkanı Leyla Karaduman Vardar'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatan uğruna şehadeti göze alan tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirten Büber, şehit ailelerine sabır diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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