Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, sürücülerin bayramını kutladı - Son Dakika
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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, sürücülerin bayramını kutladı

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim noktalarında sürücülerin bayramını kutladı. Jandarma ekipleri, sürücülere çikolata ve kolonya ikram ederek güvenli trafik akışı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Albay Büber, vatandaşlarla sohbet ederek kurallara uyan sürücülere teşekkür etti ve hız limitlerine uyulması ve emniyet kemerinin önemini vurguladı. Ekiplerin sahada bulunarak güvenli ve huzurlu bir bayram geçirilmesini sağladığını belirtti.

16.06.2024 16:21
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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim noktalarında sürücülerin bayramını kutladı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, sürücülerin bayramlarını tebrik etti.

Sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden ekipler, güvenli trafik akışının sağlanması için bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma Komutanı Albay Büber de sürüclerin bayramlarını kutladı.

Vatandaşlarla sohbet eden Büber, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Hız limitlerine uyulması ve emniyet kemerinin önemini vurgulayan Büber, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirilmesi için ekiplerin sahada bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, sürücülerin bayramını kutladı - Son Dakika

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