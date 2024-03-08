Edirne Jandarma Komutanlığı\'ndaki kadın astsubaylar köylerde aktif görev yapıyor

Edirne Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde çalışan kadın astsubaylar, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için köylerde aktif şekilde görev yapıyor.
Kadın jandarmalar İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı ve dolandırıcılık olayları gibi konularda köy sakinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Gece gündüz demeden, her türlü hava koşulunda görevlerini yerine getiren kadın jandarmalar, Edirne ve ilçelerinde 248 köyde halkı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kadın jandarmalar, kilometrelerce yol kat ederek köylerdeki vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor. Aile içi şiddetle mücadele, çocuk hakları, Kadın Destek Uygulaması kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın önemi ve dolandırıcılık konularında aktarılan bilgilerle halkın güvenliği ve bilinç düzeyi artırılmaya çalışılıyor.
"Mesleğimizi büyük bir onur ve gururla yapıyoruz"
Edirne Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Astsubay Üstçavuş Canset Dike, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini büyük bir onur ve gururla icra ettiğini vurguladı.
Ziyaret ve denetimlerde bire bir ilgi gösterdiklerini belirten Dike, "Vatandaşlarımıza aile içi şiddetin önlenmesi ve tedbirlere yönelik bilgiler aktarıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadınlarımıza verdiğimiz değerin bir ifadesi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.
Astsubay Kıdemli Çavuş Yeşim Aykanat da Kadın Destek Uygulaması'nı vatandaşlara anlattıklarını ve telefonlarına uygulamayı kurmayı öğrettiklerini ifade etti.
Sadece kadınlara değil, erkeklere de bilgilendirme yaptıklarını belirten Aykanat, "Vatandaşlarımız bizleri gördüklerinde mutlu oluyor. Ev ziyaretlerinde çay ve kahve ikramlarıyla karşılaşıyoruz. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.
"Görevimizi gururla yapıyoruz"
Astsubay Üstçavuş Alperen Kalkan ise vatandaşları dolandırıcılığa karşı da uyardıklarını anlattı.
Telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:
"Telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yaparak vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcılara karşı uyarıyoruz. Kendilerini jandarma, polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, farklı bahanelerle para talebinde bulunduğu durumlarla karşılaşabilirler. Bu noktada, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Biz kadın astsubaylar olarak jandarma teşkilatı içinde aktif bir şekilde görev almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Mesleğimizi icra ederken vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır."
Köy okullarında öğrenci ve öğretmenlerle buluşuyorlar
Astsubay Çavuş Ceyma Oğuz ise timin köy ziyaretleri kapsamında okullardaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiğini söyledi.
Öğrencilere 112 Acil Çağrı, yaya geçidi kullanımı, hayvan sevgisi, akran zorbalığının önlenmesi, vatan sevgisi ve jandarma konuları, öğretmenlere ise KADES hakkında bilgiler verdiklerini anlatan Oğuz, şöyle devam etti:
"Bu faaliyetlerimize trafik, çevre doğa koruma timleri ve çocuk kısım amirliği ekipleri olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünün çocukları jandarma, hakim, savcı, doktor, öğretmen, hemşire olacaklar.
Ülkemizin geleceği için çocuklarımıza ne kadar çok dokunursak parlak bir nesil yetiştireceğimizin farkındayız. Kadın astsubaylar olarak teşkilatımızda görev almaktan, çocuklarımızla bir araya gelerek onların ne kadar değerli olduklarını göstermek için elimizden geldiğince bu fedakarlığı yapmaktayız."
Vatandaşlar ziyaretlerden memnuniyet duyuyor
Köyde yaşayan vatandaşlardan Hamide Özdinç, hemcinslerinin jandarma olarak görev yapmasından gurur duyduğunu belirtti.
Kadriye Güven de jandarma ekiplerinin her hafta ziyaretlerine geldiğini ve bu ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Gülten ve Nurten Engin kardeşler de jandarmanın güven ve huzur vermeye devam ettiğini kaydetti.
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