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EDİRNE-KE-HAYKO BAŞKANI CEBECİ SOĞUK HAVADA SOKAK CANLARINI UNUTMAYALIM - Son Dakika
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EDİRNE-KE-HAYKO BAŞKANI CEBECİ SOĞUK HAVADA SOKAK CANLARINI UNUTMAYALIM

Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları su ve yiyecek bulmakta zorlanıyor. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve KE-HAYKO üyeleri, sokak hayvanları için mama bırakarak destek oluyor. KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, vatandaşlardan da kış aylarında sokak hayvanlarına yardım etmelerini istedi ve onların da birer canlı olduğunu unutmamalarını vurguladı.

09.01.2024 - 15:24,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, Trakya Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, soğuk havanın insanları olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkilediğini belirterek, 'Rabbimin yarattığı bu canlılara el birliğiyle sahip çıkalım. Soğuk havada sokak canlarını unutmayalım dedi.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü Keşan'da kar, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. Özellikle sokak hayvanları kar ve soğuk hava nedeniyle su ile yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Duyarlı bazı vatandaşlar sokak hayvanları için kapı önlerine mama ve yemek artıkları bırakıyor. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve KE-HAYKO üyeleri de sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyor.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, Trakya genelinde karlı ve soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, 'Biz sokak canları için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu derneğin ya da belediyenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Biz vatandaşlardan da kış aylarında destek bekliyoruz. Yazın daha fazla insan olduğu için sokak hayvanları su ve beslenme problemi pek çekmiyorlar. Fakat kışın insanlar dahi sokaktan dışarı çıkamazken sokak hayvanları maalesef çaresiz kalıyorlar. Biz herkesten sokak canları için çöpün altına kar ve yağmur üzerine gelmeyecek şekilde artık yemeklerini koymalarını istiyoruz. Yeter ki gırtlaklarından midelerine bir lokma bir şey girsin. Kediler 6 saat, köpekler 17 saat açlığa dayanabiliyor. Ama bu kadar açlığa dayanmak demek onların vücut ısılarının düşmesi demektir. Vücut ısısı düştüğünde de ne oluyor Maalesef o canlar göçüp gidiyorlar. Biz de bunları istemiyoruz. Rabbimin yarattığı bu canlılara el birliğiyle sahip çıkalım bu soğuk havalarda. Soğuk havada sokak canlarını unutmayalım. Onların da birer canlı olduğunu unutmayalım. Bizlere muhtaç olduklarını unutmayalım. Bizlere ihtiyaçları olduklarını unutmayalım. Bunu bir insanlık vazifesi olarak düşünelim lütfen' diye konuştu. (DHA)

EDİRNE-KE-HAYKO BAŞKANI CEBECİ SOĞUK HAVADA SOKAK CANLARINI UNUTMAYALIM
Kaynak: DHA
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Trakya Bölgesi, Keşan, Hayvan Hakları, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE-KE-HAYKO BAŞKANI CEBECİ SOĞUK HAVADA SOKAK CANLARINI UNUTMAYALIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE-KE-HAYKO BAŞKANI CEBECİ SOĞUK HAVADA SOKAK CANLARINI UNUTMAYALIM - Son Dakika
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