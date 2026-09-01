Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da adli yıl törenleri: Başsavcılar hukuk mücadelesi ve adalet vurgusu yaptı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne Adliyesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenkler sunuldu.

Vali Yunus Sezer, burada yaptığı konuşmada, adaletin devletin temelini, toplumun huzur ve güvenini ayakta tutan en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.

Devletin en temel görevlerinden birinin vatandaşların hak arama yollarına güven duyduğu, adalete zamanında ve etkin şekilde ulaşabildiği güçlü bir hukuk düzenini tesis etmek olduğunu vurgulayan Sezer, "Adaletin yalnızca tecelli etmesi değil, toplumun adaletin tecelli ettiğine olan inancının da güçlü olması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da insanların adliyeye geldiklerinde yalnızca bir karar beklemediklerini ifade ederek, "Haklarının korunacağına, sesinin duyulacağına ve kendisine adil davranılacağına inanmak istiyorlar. Bu nedenle hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız yargı, savunma hakkı ve adalete duyulan güven hepimiz için vazgeçilmezdir." dedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ise hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden başta FETÖ olmak üzere benzeri yapılanmalar ve gayrimeşru oluşumlara karşı hukuk ve adalet çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Yargıda hayata geçirilen çalışmalara değinen Sarıca, "Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca yargıda hedef süre, lekelenmeme hakkı, seri muhakeme, uzlaşma, arabuluculuk, elektronik duruşma, e-tebligat, adli görüşme odaları, savunma hakkının güçlendirilmesi, kesintisiz noterlik hizmetleri gibi pek çok alanda çağın ilerisinde yenilikler sağlanarak adli teşkilat kurumları güçlendirilmiştir" diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan ve Baro Başkanı Mümün Neşetoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, hakim, savcı, avukat ve adli personel katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ Adliyesi önünde düzenlenen törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Tekirdağ Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Emre Binici ve Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, yaptığı konuşmada, adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmak için bir arada olduklarını aktaran Yücel, "Adalet, toplumun temelidir; devletin nefesi, huzurun ve güvenin garantisidir. Bizler, Cumhuriyet Başsavcılığı makamı ve yargı mensupları olarak bu ağır ve bir o kadar da onurlu sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz savcılara vermiş olduğu cumhuriyet ünvanına layık olarak, suçla mücadelede, devletin ve milletin haklarını korumada ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinde taviz vermeden çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Tekirdağ Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanı Emre Binici de yargı camiası olarak en büyük amaçlarının milletin adalete olan güvenini artırmak olduğunu dile getirdi.

Bölge Adliye Mahkemesi olarak dosyaların bekleme sürelerini en az seviyeye indirme gayretlerinin devam ettiğini belirten Binici, "Bölge Adliye Mahkememiz faaliyete geçtiğinden bu zamana kadar 23 bin 859 dosya karara bağlanmıştır. Bu nedenle üstün gayretlerinden dolayı kıymetli daire başkanlarımız ile üyelerimizi ve savcılarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Baro Başkanı Egemen Gürcün ve adliye personeli katıldı.