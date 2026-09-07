Edirne kırmızısıyla renklendirilen Yağcıbedir halıları Rüstempaşa Kervansarayı'nda sergileniyor - Son Dakika
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Edirne kırmızısıyla renklendirilen Yağcıbedir halıları Rüstempaşa Kervansarayı'nda sergileniyor

Edirne kırmızısıyla renklendirilen Yağcıbedir halıları Rüstempaşa Kervansarayı\'nda sergileniyor
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Trakya Üniversitesi öncülüğünde yeniden hayat bulan Edirne kırmızısı, geleneksel Yağcıbedir halılarını renklendirdi ve bu halılar Rüstempaşa Kervansarayı'nda ziyarete açıldı. Sergide, Edirne kırmızısıyla boyanan Süper Lig resmi maç topu da yer alırken, sergi 13 Eylül'e kadar görülebilecek.

Edirne kırmızısı ile renklendirilen geleneksel halılar, Rüstempaşa Kervansarayı'nda sergilendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin öncülüğünde yürütülen çalışmalarla yeniden hayat bulan Edirne kırmızısı, dokuma geleneğinin temsilcisi Yağcıbedir halısını renklendirdi.

Halıların yer aldığı Rüstempaşa Kervansarayı'ndaki serginin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne kırmızısının ve kök boyanın somut örneklerinin sergide görülebileceğini belirtti.

Trakya Üniversitesinin 2017'den bu yana Edirne kırmızısını yeniden hatırlatmak ve şehrin ticari ve kültürel hayatına kazandırmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü aktaran Tan, bu tür sergilerin kent kültürünü canlandırma hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti.

Edirne Gülü ve Edirne Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen ise iki önemli değeri bilim ve sanat şehri Edirne'de buluşturduklarını belirterek, temel amaçlarının geçmişi korumak, bilgiyi araştırmak ve kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak olduğunu dile getirdi.

Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş da Yağcıbedir halısının rengini Edirne'den, ilmeğini ve desenini ise Saka Türklerinden alan kadim bir miras olduğunu belirtti.

Sergide, Edirne kırmızısıyla renklendirilen Türkiye Futbol Federasyonunun 2026-2027 Süper Lig Adnan Süvari Sezonu resmi maç topu da yer aldı.

Sergi, 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne kırmızısıyla renklendirilen Yağcıbedir halıları Rüstempaşa Kervansarayı'nda sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne kırmızısıyla renklendirilen Yağcıbedir halıları Rüstempaşa Kervansarayı'nda sergileniyor - Son Dakika
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