Edirne Kızılay Şube Başkanı Baytar, Plevne İlkokulu\'ndaki kan bağışçılarıyla buluştu

Edirne Kızılay Şube Başkanı Baytar, Plevne İlkokulu'ndaki kan bağışçılarıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, Plevne İlkokulu bahçesindeki mobil kan bağışı çadırında bağışçılarla görüştü. Baytar, kan bağışında bulunanlara duyarlılıkları için teşekkür etti.
Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, mobil kan bağışı çadırını ziyaret etti.
Şubeden yapılan açıklamaya göre, Baytar, Plevne İlkokulu bahçesinde kurulan bağış çadırını ziyaret ederek bağışçılarla bir araya geldi.
Baytar, bağışçılara duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.
Uzunköprü'de zincir marketler denetlendi
Uzunköprü'de zincir marketlerdeki denetimler sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki zincir marketlerde ürün fiyatları, etiket uygunluğu ve son tüketim tarihlerini denetledi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.
Salep ekim kontrolü yapıldı
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Musabeyli köyünde salep ekim kontrolü gerçekleştirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Musabeyli köyündeki çiftlikte Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelince salep ekim kontrolü yapıldı.
Çalışmalar kapsamında üreticilere salep üretiminin yanı sıra safran yetiştiriciliği konusunda da teknik bilgilendirme yapılarak bitkinin yetiştirilmesi, üretim süreci ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.
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