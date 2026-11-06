Edirne Lalapaşa'da 10 Kasım anma hazırlıkları Kaymakam Çolak başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Edirne Lalapaşa'da 10 Kasım anma hazırlıkları Kaymakam Çolak başkanlığında ele alındı

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Edirne Lalapaşa\'da 10 Kasım anma hazırlıkları Kaymakam Çolak başkanlığında ele alındı
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Edirne Lalapaşa'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı hazırlıkları Kaymakam Mustafa Çolak başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Toplantıya Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Garnizon Komutanı Boran Aydın ve kurum amirleri katıldı; Trakya Üniversitesi de 'Ortak Gelecekte Biriz' lansmanında temsil edildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenecek programın hazırlıkları değerlendirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, anma programına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Toplantıya Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Garnizon Komutanı Boran Aydın ve kurum amirleri katıldı.

Trakya Üniversitesi "Ortak Gelecekte Biriz" kampanyasının lansmanında temsil edildi

Trakya Üniversitesi temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Ortak Gelecekte Biriz" İletişim Kampanyası Lansman Programı'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirilen programda, Trakya Üniversitesini Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan Zobar ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Görsel İletişim Tasarımı Birimi Sorumlusu Yıldıray Ercan temsil etti.

Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, kampanyanın "Terörsüz Türkiye" sürecine katkı sağlayarak toplumsal birlik ve beraberliği güçlendireceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kampanyayla sürecin toplum tarafından doğru anlaşılmasını, farklı kesimlerin beklenti ve kaygılarının dinlenmesini ve ortak gelecek iradesinin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı program, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesinde iletişimin rolünün ele alındığı panelin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkTrakya ÜniversitesiMustafa ÇolakLalapaşa10 KasımEğitimGüncelEdirneAydınSon Dakika

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