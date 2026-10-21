Edirne Meriç\'te 7 kaçak göçmen yakalandı, araçtaki 2 organizatör tutuklandı

Edirne Meriç'te 7 kaçak göçmen yakalandı, araçtaki 2 organizatör tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklanırken, kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan organizatörler M.Y. ve C.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.Y. ve C.İ. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA
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