Edirne Meriç'te 7 kaçak göçmen yakalandı, araçtaki 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Edirne Meriç'te 7 kaçak göçmen yakalandı, araçtaki 2 organizatör tutuklandı

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Edirne Meriç\'te 7 kaçak göçmen yakalandı, araçtaki 2 organizatör tutuklandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklanırken, kaçak göçmenler Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan organizatörler M.Y. ve C.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.Y. ve C.İ. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
İl Göç İdaresi Müdürlüğü3. SayfaGöçmenEdirneGüncelMeriçSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Meriç'te 7 kaçak göçmen yakalandı, araçtaki 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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