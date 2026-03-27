Edirne Meriç'te Sedde Onarıldı

27.03.2026 14:04
DSİ ekipleri, Edirne'nin Meriç ilçesindeki taşkında zarar gören seddeleri onardılar.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri Edirne'nin Meriç ilçesinde taşkında zarar gören seddeyi onardı.

DSİ ekipleri, Subaşı beldesinde taşkın nedeniyle zarar gören yazlık seddede onarım gerçekleştirdi.

Seddede iş makineleriyle onarım ve güçlendirme çalışması yapan ekiplerin bölgedeki çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi de DSİ ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Tüfekçi, bölgede yapılacak çalışmayla taşkının riskinin önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ekiplerin yıkılan sedde onarımını büyük bir gayret ve özveriyle yaptığını belirten Tüfekçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, DSİ Edirne 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, AK Parti Meriç İlçe Başkanı Hüsamettin Demirkan ile ekiplere teşekkür etti.

Tunca ve Meriç nehirlerinde geçen ay oluşan taşkında Subaşı beldesindeki sedde zarar görmüştü.

Kaynak: AA

