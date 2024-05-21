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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Edirne Mevlevihanesi hakkında bilgiler verdi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Edirne Mevlevihanesi hakkında bilgiler verdi

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumunda Edirne Mevlevihanesi hakkında bilgiler verdi. Mevlevihanenin 2. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Camisi'nin bahçesinde bulunduğunu belirten Harmankaya, çift fonksiyonlu yapının cami-semahane grubunda yer aldığını ifade etti. Harmankaya, caminin kıble cephesinde bulunan haziresinde dönemin önemli mevlevi şeyhlerinin mezarlarının yer aldığını dile getirdi. Günümüze ulaşamayan Edirne Mevlevihanesi'nin yapısıyla ilgili bilgilere yazılı ve görsel kaynaklardan ulaşılabildiğini anlatan Harmankaya, yapıda imaret, kiler ve dinlenme odaları gibi bölümlerin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, caminin kuzey bölümünde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

21.05.2024 11:01
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İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumunda Edirne Mevlevihanesi hakkında bilgiler verdi.

Mevlevihanenin 2. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Camisi'nin bahçesinde bulunduğunu belirten Harmankaya, çift fonksiyonlu yapının cami-semahane grubunda yer aldığını ifade etti.

Harmankaya, caminin kıble cephesinde bulunan haziresinde dönemin önemli mevlevi şeyhlerinin mezarlarının yer aldığını dile getirdi.

Günümüze ulaşamayan Edirne Mevlevihanesi'nin yapısıyla ilgili bilgilere yazılı ve görsel kaynaklardan ulaşılabildiğini anlatan Harmankaya, şunları kaydetti:

"Yapının kuzeyinde set duvarı ve konaklar dizisi var. Mevlevihanede imaret, kiler ve dinlenme odaları bulunuyor. Semahane ve şeyh konağı gibi yapılar yapının önemli bölümlerinden.

2000'li yıllarda caminin içindeki restorasyon çalışmaları devam ederken mevlevihane yapılarına yönelik temel arama kazı çalışmaları yapılmıştı. Bugün için sevindirici bir durum var ve Edirne Mevlevihanesi için araştırma kazıları yapılıyor. Caminin kuzey bölümünde kazı çalışmalar yapılıyor."

Kaynak: AA

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