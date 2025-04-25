Edirne Mevlevihanesi İhya Ediliyor - Son Dakika
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Edirne Mevlevihanesi İhya Ediliyor

Edirne Mevlevihanesi İhya Ediliyor

Edirne'de tarihi Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden inşa temel atma töreni gerçekleştirildi.

25.04.2025 17:46
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Edirne'de, 2. Murat döneminde yaptırılan Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Muradiye Mevlevihanesi Yeniden İhyası Temel Atma Töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, asırlar boyunca Mevlevi geleneğinin yaşatıldığı Muradiye Mevlevihanesi'nin ayağa kaldırılmasından dolayı onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Edirne'nin anlamlı bir gün yaşadığını belirten Vali Sezer, "Edirne yalnızca bir şehir değil, medeniyetlerimizin, irfanımızın ve ruh dünyamızın derin izlerini taşıyan bir kültür başkentidir." dedi.

Sezer, 2. Murat tarafından yaptırılan Mevlevihane'nin 500 yıla yakın kente ve Balkanlar'a hizmet ettiğini dile getirdi.

Ecdadın emanetine sahip çıkmak ve geçmişi anlayıp geleceğe taşımak hedefiyle Mevlevihane'nin ayağa kaldırıldığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Burası sadece bir ibadethane değil aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim ocağıdır. Bu mekanda yeniden ney sesleri yükselecek, gençlerimiz sema ile tanışacak, aşk ve irfan ile yoğurulacak. Mevlana'nın 'Gel ne olursan ol yine gel' çağrısı Edirne'de ve tüm gönül coğrafyamızda yankılanacak.

Çinileri, mimarisi ve huzur veren atmosferiyle Osmanlı'nın Edirne'ye bıraktığı eşsiz izlerden biri olan Muradiye Camisi'nin hemen yanı başında yükselen bu Mevlevihane hem Edirne'nin hem de tüm Balkanlar'ın manevi hafızasında önemli bir yer edinmiştir, bundan sonra da aynı şekilde iz bırakacaktır."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Muradiye Mevlevihanesi'nin Osmanlı'nın manevi atmosferi ve kültürel mirasını asırlar boyunca taşıdığını ifade etti.

Mevlevihanelerin sadece ibadethane değil, insani değerlerin, bilimin ve sanatın merkezi olduğunu vurgulayan Aksal, "İnşallah yapılacak ihya çalışmasıyla Muradiye Mevlevihanesi yeniden Edirne, Balkanlar ve ülkemizin ilim, bilim ve sanatın merkezi olacaktır." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Muradiye Mevlevihanesi'nin kentin tarihi ve manevi kimliğine yön veren bir mekan olduğunu dile getirdi.

Mevlevihane'nin insanların ruhuna ve kalbine dokunduğunu ifade eden Akın, "Yüz yıllar boyunca bu topraklarda ilim, irfan, sanat ve hoşgörü bir arada yaşamış, Mevlevihane de bunun taşıyıcısı olmuştur. Bugün atılan temel ile sadece bir yapının değil bir kültür, ritim ve nefesin yeniden hayat bulmasına tanıklık ediyoruz." dedi.

Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru ise Mevlevihane'nin ayağa kaldırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma-Yaşatma Vakfı Başkanı Ahmet Özhan Muradiye Mevlevihanesi'nin Balkanlar'ı etkisi altına alarak insani değerleri yaymasını önemsediklerini dile getirdi.

Özhan, Mevlevihane'nin ayağa kaldırılması için büyük çaba sarf eden Vali Sezer ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Dr. İsmet Osmanoğlu ise Muradiye Mevlevihanesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tasavvuf müziği konseri gerçekleşti. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazenleri ve Edirne Valiliği Semazen Topluluğu ise Küçek Mustafa Dede'nin "Bayati Ayin-i Şerifi'nin 3. Selamı'nı" icra etti.

Nezih Çetin Dede'nin post duası ardından devlet sanatçısı Ahmet Özhan tarafından gülbank okundu. Mevlevihane temeline harç bırakıldı, kurban kesildi.

Törende katılımcılara Mevlevi mutfağından fodla ekmeği, zerde ve şerbet ikram edildi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Muradiye Mevlevihanesi

Tarihi kaynaklara göre, 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap Mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Edirne Mevlevihanesi 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde Mevlevihane'nin şeyhleri Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Kültür, Güncel, edirne, Sanat, Son Dakika

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