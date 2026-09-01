Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 4 köyün içme suyu altyapısı tamamlandı - Son Dakika
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Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 4 köyün içme suyu altyapısı tamamlandı

Edirne\'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 4 köyün içme suyu altyapısı tamamlandı
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Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 4 köyde içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında Keşan'a bağlı Yeşilköy, Suluca ve Çeltik köylerinde içme suyu terfi ve isale hatları, Uzunköprü'ye bağlı Gazihalil köyünde ise isale hattı yapımı sona erdi. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yatırımların ilçelere, köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 4 köyde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, üstyapı yatırımlarının yanı sıra altyapı çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirtti.

İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında Keşan'a bağlı Yeşilköy, Suluca ve Çeltik köylerinde içme suyu terfi ve isale hatlarının yapımı tamamlandı.

Uzunköprü'ye bağlı Gazihalil köyündeki içme suyu isale hattı çalışması da sona erdi.

Ciğerci, yatırımların ilçelere, köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 4 köyün içme suyu altyapısı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde 4 köyün içme suyu altyapısı tamamlandı - Son Dakika
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