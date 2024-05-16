Edirne Ticaret Borsası, TOBB Genel Kurulu\'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı

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Edirne Ticaret Borsası (ETB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB'un Ankara'da düzenlenen Genel Kurulu'nda yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Borsaya ait stantta Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi, bademli kurabiye ve coğrafi işaretli deva-i misk helvası ikram edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri stantta bulunarak borsanın faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Standı ziyaret edenlere ikram edilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi verildi, ziyaretçiler Edirne'nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri amacıyla kente davet edildi.