Edirne Ticaret Borsası, TOBB Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası, TOBB Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı

Edirne Ticaret Borsası, TOBB Genel Kurulu\'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı

Edirne Ticaret Borsası (ETB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve diğer yöresel ürünleri tanıttı. ETB'nin stantında Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi, bademli kurabiye ve coğrafi işaretli deva-i misk helvası ikram edildi. Borsa yetkilileri, ziyaretçilere borsanın faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Edirne'nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri için kente davet etti.

16.05.2024 13:23
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Edirne Ticaret Borsası (ETB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Genel Kurulu'nda Edirne tava ciğerini ve yöresel ürünleri tanıttı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB'un Ankara'da düzenlenen Genel Kurulu'nda yöresel ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Borsaya ait stantta Edirne tava ciğeri, beyaz peynir, badem ezmesi, bademli kurabiye ve coğrafi işaretli deva-i misk helvası ikram edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri stantta bulunarak borsanın faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Standı ziyaret edenlere ikram edilen ürünlerle ilgili detaylı bilgi verildi, ziyaretçiler Edirne'nin tarihi ve turistik zenginliklerini görmeleri amacıyla kente davet edildi.

Kaynak: AA

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