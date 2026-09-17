Edirne Uzunköprü'de 3 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Uzunköprü'de 3 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin Çalı köyünde durdurduğu 3 araçta İran, Irak ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 araç sürücüsüne 64 bin 645 lira para cezası uygulandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalı köyünde yaptıkları kontrolde 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda İran, Irak ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.Y, M.A.K. ile F.Ş'ye 64 bin 645 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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