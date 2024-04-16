Edirne Valisi: Kentin turizm potansiyeli yeterince kullanılmıyor

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Edirne Valisi Yunus Sezer, zengin kültürel mirasa ev sahipliği yapan kentin turizm potansiyelinin az bir kısmının kullanıldığını belirtti.

Vali Sezer, Selimiye Camisi yakınında 24 saat esaslı hizmet verecek Edirne Turizm Enformasyon Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Edirne'nin kültür hazinesi bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin turizmiyle ilgili aşılması gereken problemler olduğu eleştirisinde bulunan Sezer, "Turizm altyapısıyla ilgili olarak biz Edirne'nin yüzde 10'unu ancak kullanıyoruz, çünkü gün yüzüne çıkartılması gereken 1500'ü aşkın tarihi yapımız var. Aklımıza gelince birkaç yeri ziyaret ediyoruz, Selimiye, Üç Şerefeli, Eski camiler, köprülerimiz ve Bayezid Külliyesi gibi lokasyonlar var. Bu lokasyonları hızlı bir şekilde çoğaltmamız lazım." dedi.

Sezer, Edirne'ye yılda 6 milyonu aşkın turist geldiğini ancak sadece yüzde 10'luk bölümünün konaklama yaptığını dile getirdi.

Otel sayısının artırılabileceğini ifade eden Sezer, "Ama bunun ötesinde bizim tarihi konaklarımız var, Kaleiçi'miz var. Buranın bir an önce turizme kazandırılması için yoğun bir çalışma ortaya koymak zorundayız. Gastronomi, konaklama, tarihi ve kültürel yapıların, kültürel varlıklarımızın, değerlerimizin gün yüzüne çıkartılması için hep beraber hızlı bir şekilde çalışmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Roman sokağı kurulmalı"

Turizm ofisinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sezer, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde Edirne'mizi, koymuş olduğumuz master plan çerçevesinde hedeflere hep beraber taşımamız lazım. Herkes elini taşın altına koymuş fakat elimizi taşın altına daha fazla koymamız gerekiyor. Bir tarafta Mevlevihane'yi faaliyete geçirmemiz, bir tarafta Romanlar ile ilgili bir sokak ve Roman kültürünün yaşatıldığı alanlar oluşturmamız gerekiyor. Saray mutfağı ve Rumeli mutfağının olduğu alanlar oluşturmamız lazım. Kültürel varlıklarımızı da markalaştırıp Edirne'nin sınırlarının dışına taşımamız gerekiyor. Buradaki herkese sorumluluk ve görev düşüyor. Herkesin bugünü bir milat bilerek çalışmasını istirham ediyorum."

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da turizmin gelişmesi ve potansiyelinin artırılması için belediye olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise ofisin açılmasına katkı sunan turizmcilere ve sanatçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi. Vali Sezer, eşi Canan Sezer ve protokol üyeleri, ofisi gezerek sergilenen ürünleri inceledi.

Vali Sezer, daha sonra tava ciğer pişirip gazetecilere ikram etti.

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı konser verdi.

Açılışa Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.