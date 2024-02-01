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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne OSB'yi ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne OSB\'yi ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek fabrikalarda incelemede bulundu ve üretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Sezer, yetkililerle görüşerek yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretine Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Edirne OSB Müdürü Murat Ilıcak ve firma yetkilileri de eşlik etti.

01.02.2024 09:43
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

OSB'deki fabrikalarda incelemede bulunan Sezer, üretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Yetkililerle görüşen Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sezer'e ziyaretinde Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Edirne OSB Müdürü Murat Ilıcak ve firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: AA

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