Edirne Valisi Sezer: 2026 sonuna kadar tüm köylere yangın tankeri ulaştırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, 2026 yılı sonuna kadar kentteki tüm köylere yangınlara ilk müdahalede kullanılmak üzere su tankeri ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sezer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen Araç Lansman ve Yangın Tankeri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin araç filosunu yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Ekonomik ömrünü tamamlayan iş makineleri ve hizmet araçlarının kademeli olarak yenilendiğini belirten Sezer, kırsalda daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Orman ve tarım arazilerinde çıkan yangınlara erken müdahalenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Sezer, "Yangınlar bu ülkenin çok büyük bir problemi ve birçok ormanımızı yangınlara kurban veriyoruz her sene. Bunun için itfaiye ve Orman Teşkilatı gidene kadar ani ve acil müdahale için yangın tankerlerini önceliklendirdik. Belki de Türkiye'de bir ilk olacak şekilde her 2-3 ayda bir imkan buldukça yangın tankeri alıyoruz ve muhtarlarımızla buluşturuyoruz." dedi.

"Tankerler yangınlarda etkin şekilde kullanılıyor"

Sezer, köylere daha önce teslim edilen tankerlerin yangınlarda etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

Yangın mahallinde dağıtılan su tankerlerini gördüklerinde çok mutlu olduklarını anlatan Vali Sezer, "Bu sene büyük boyutta bir yangınımız çıktı. Oraya gittiğimizde bütün köylerdeki yangın tankerlerinin getirildiğini gördük. Bu bizim için büyük bir güç. Bu manada yarıyı geçtik. 152 köyümüze bugün dağıtacağımız tankerlerle beraber 5 tonluk yangın su tankerini dağıtmış bulunuyoruz. Bunu peyderpey dağıtarak inşallah önümüzdeki yıl itibarıyla tamamlayıp bütün köylerimize vermeyi düşünüyoruz."

Sezer, törende dağıtılan tankerlerin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılandığını, daha önce alınan tankerlerde ise Edirne Valiliği Çevre Vakfı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün desteklerinin bulunduğunu kaydetti.

İl Özel İdaresinin araç filosunun da yenilendiğini anlatan Sezer, Edirne'nin geniş bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle araçların hizmetlerin hızlı yürütülmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Araç kiralama maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Sezer, daha önce kiralık kullanılan hizmet araçlarının yerine kurumun kendi araçlarının alındığını ifade etti.

Sezer, köylerde yürütülen yol ve altyapı çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Kent genelinde 200 kilometreyi aşan sıcak asfalt ve 220 kilometre sathi kaplama çalışmasının tamamlandığını aktaran Sezer, 50 kilometrelik beton yol çalışmasının da devam ettiğini bildirdi.

Tarımsal sulama ve içme suyu yatırımlarının sürdüğünü belirten Sezer, "97 tarımsal sulama projesini İl Özel İdaresi olarak yaptık. Bu çok büyük bir rakam. 137 içme suyu projemizle 140 kanalizasyon projesini yaptık." dedi.

İl Özel İdaresinin bu yılki bütçesinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu ifade eden Sezer, yol yatırımlarına ayrılan kaynağın 800 milyon lirayı bulacağını kaydetti.

Köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesinin üretimin ve kırsal nüfusun korunması açısından önemli olduğunu vurgulayan Sezer, "Köylerimizi konforlu hale getirerek köy nüfusumuzu ve üretim yapan köylülerimizi destekleriz ve onların istihdamını sağlarız. İleriki dönemlerde köylerimizde nüfusun artışıyla beraber okulların yeniden açıldığı ve köylerdeki konforun şehri de geçtiği günleri inşallah hep beraber yaşarız." diye konuştu.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin köy nüfusunun yoğun olduğu illerden biri olduğunu belirterek, "Biz de köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ise İl Özel İdaresinin son yıllarda kurumsal kapasitesi ve sahadaki gücünün artırıldığını, güçlendirilen makine parkı ve yeni araçlarla kentin dört bir yanında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da yeni araçların kurumun hizmet kapasitesini güçlendireceğini belirterek, yangın tankerlerinin özellikle kırsal bölgeler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni alınan araçların tanıtımı yapıldı, su tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Ruhi Takındı, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutan Vekili Ramazan Dal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer, CHP İl Başkanı Özlem Becan, Yeni Parti İl Başkanı Yücel Balkanlı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.