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Edirne Valisi Sezer, gaziler ve şehit aileleriyle buluştu

Kahraman gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.

Edirne Valiliği öncülüğünde Meriç Askeri Gazinosunda şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazileri selamladı.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Aziz vatanının her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını ve bu vatan topraklarının birçok sınavdan geçtiğini söyledi.

Bu toprakları vatan yapmak için çok bedel ödendiğini ve hala da ödemeye devam ettiklerini belirten Vali Sezer, "Ne şehitlerimize ne de gazilerimize ne de onların bizlere emanet ettiği bu mübarek topraklarda yaşayanlara hiçbir zaman yüzümüz kara olmamıştır. Dünyanın her yerinde bu değerli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Bu toprakları vatan yapmak için çok bedel ödedik hala da ödemeye devam ediyoruz. Bu topraklar İslam'ın son kilidi olarak adlandırılıyor. Bu topraklar mazlum milletlere yeniden iham veren ve onları yeniden korumaya adamış iyilikler diyarı olarak adlandırılıyor. Bu topraklara zenginlik katan şehitlerimiz var. Burada bulunan gazilerimiz var onlarda dost ve düşmana bu memleketin yaşayan tapuları olarak dimdik ayakta duruyorlar. Allah sizden razı olsun" dedi.

Türk milletinin gazilere olan minnet ve şükran duygularının hiçbir zaman azalmayacağını vurgulayan Vali Sezer, "Şehitlik de gazilik de bizim açımızdan en kutsal makamlardır. Allah bizlere de inşallah bu kutsal makamlara erişmeyi nasip etsin. Allah hepinize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin. Aynı zamanda vefat eden gazilerimiz ve şehitlerimiz var. Allah onlara da rahmet eylesin. Bizleri de onlara karşı mahcup eylemesin. Makamları cennet olsun. Allah inşallah bizlere de onların yüce hatıraları önünde, bu yüce mirasa sahip çıkmayı nasip eylesin ve onlara karşı mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Harun Tohumcu, Ülkenin her karış toprağında, vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç şartlar altında canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, Türk milletinin medarıiftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğunu söyledi.

Düzenlenen program İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy'un yemek duasını yaptırmasının ardından sona erdi.

Programa, gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Vali Yardımcıları, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve kurum müdürleri katıldı.