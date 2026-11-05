Edirne Valisi Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban\'a başarılar diledi

Edirne Valisi Sezer, Ticaret Borsası Başkanı Kurban'a başarılar dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a iadeiziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Kurban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Oğuz Kurban'a iadeiziyarette bulundu.
Vali Sezer, ziyarette Kurban'a yeni görevinde başarılar diledi.
Kurban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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