 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sezer, haberciliğin emek gerektirdiğini vurgulayarak, gazetecilerin toplumun hassasiyetlerini idarenin görmesi için çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, olumlu haberlerin azaldığına dikkat çeken Sezer, yeni yılda daha güzel haberlerin ön plana çıkmasını temenni etti. Vali Sezer, Edirne'deki gazetecileri çalışma arkadaşı olarak gördüğünü ve yaptıkları haberlere değer verdiğini ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
08.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sezer, Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, haberciliğin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Gazetecilerin toplumun hassasiyetlerini idarenin görmesi için çaba sarf ettiğini belirten Sezer, basının kamu görevi yaptığını ifade etti.

Dünyanın birçok yerinde yaşanan krizler nedeniyle, tebessüm ettiren haberlerin çok az görünür hale geldiğini dile getiren Sezer, "Hem bireysel, hem toplumsal, hem de devletler bazında, uluslararası alanda baktığınız zaman bu olumlu haberler gittikçe azalıyor, olumsuz haberler, savaş, şiddet bu tür haberlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yeni bir yıla girdik. Umarım bu yıl hem ilimiz açısından, hem ülkemiz açısından, hem de dünya açısından daha güzel haberlerin ön plana çıktığı, hepimizi tebessüm ettiren olayların olduğu bir yıl olur." dedi.

Sezer, Edirne'de göreve başlayalı 4 ay olduğunu, kentteki gazetecileri çalışma arkadaşı olarak gördüğünü belirtti.

Edirne ile ilgili haberleri takip ederek önemsediğini ifade eden Sezer, "Bir şehri yönetmek demek, şehrin nabzını tutmak demek. Şehrin nabzını da şimdi sizlerle tutabiliyoruz. Bu manada da yapmış olduğunuz haberciliğe çok değer verdiğimizi bilmenizi, yaptığınız haberlerin hepsini takip ettiğimizi bilmenizi isteriz. Hem sizleri, hem yapmış olduğunuz haberleri çok önemsiyoruz. Çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyorsunuz. Sizlerin sorunları da bizim sorunumuz. Her türlü yardım ve desteği yapmak istediğimizi de bilmenizi isterim." diye konuştu.

Kıdemli gazeteci olarak söz verilen Türkiye Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri Lütfü Karakaş ise Vali Sezer'e 10 Ocak dolayısıyla gazetecileri ağırladığı için teşekkür ederek, yeni yılın Türkiye, Edirne ve basın sektörü için güzel günler getirmesini diledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trakya Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Edirne Valiliği, Edirne, Etkinlikler, Valilik, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement