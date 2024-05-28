Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedefliyor - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedefliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedefliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kaleiçi semtindeki restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedeflediklerini belirtti. Sezer, bir otelde düzenlenen toplantıda konak sahipleri, turizmciler ve yatırımcılarla bir araya gelerek restorasyon projeleri hakkında bilgi verdi. Kaleiçi semtinde bulunan 350'ye yakın konaktan birçoğunun restorasyon projesinin yapıldığını ve bu konakların konaklama ve gastronomi ağırlıklı olarak kullanılacağını ifade eden Sezer, şu ana kadar 18 konaklarını turizm temsilcilerine tahsis ettiklerini söyledi. Ayrıca, Edirne'nin en değerli yeri olan Kaleiçi'nin düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ve sanat ve gastronomi sokaklarının oluşturulacağını belirtti. Sezer ayrıca, Mevlevihane Projesi'nin de kısa zamanda inşa edileceğini ve Muradiye Camisi'ne bağlayacak bir sokak projesinin başlatıldığını ifade etti. Millet Bahçesi yapımının da hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Sezer, Edirne'nin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

28.05.2024 17:33
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Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Sezer, kentteki bir otelde Kaleiçi semtinde restorasyonu yapılacak konakların sahipleri, turizmciler ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Kaleiçi semtinde 350'ye yakın konağın olduğunu ve bir çoğuyla ilgili restorasyon projesinin yapıldığını anlatan Sezer, bunların konaklama ve gastronomi ağırlıklı kullanılacağını kaydetti.

Sezer, "Bu çerçevede şu ana kadar 18 konağımızı biz bu şekilde buradaki iş adamlarımıza turizm temsilcilerimize tahsis etmek üzereyiz. İkili görüşmeler sona geldi. Burada belli konaklarımızı kendimiz restore ettik. Bu restore ettiklerimizi kira karşılığında vereceğiz. Projesi biten restore etmediklerimiz var. Burada da restorasyon karşılığında kullanım için anlaşmalar sağlıyoruz." dedi.

Kaleiçi'nin Edirne'nin en değerli yeri olduğuna değinen Sezer, "Saraçlar Caddesi Projesi tamamlandı. İhale çalışmalarına başladık. Bir taraftan da Kaleiçi içerisindeki alanların düzenlenmesiyle ilgili de yine ihale çalışmalarımız var. " diye konuştu.

Edirne'de sanat ve gastronomi sokaklarının olacağını ifade eden Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedeflediklerini belirtti.

"Mevlevihane kısa zamanda inşa edilecek"

Sezer, Muradiye Camisi'nde Mevlevihane Projesi ile ilgili kazı çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.

Kısa zamanda Mevlevihane'nin inşa edileceğini vurgulayan ezer, "Selimiye'nin arkasından Muradiye Camisi'ne kadar giden, içerisinde Yeniçeri Hamamı'nın da olduğu çeşmelerin de olduğu, Sarı Cami'nin de olduğu bir sokağımız var. Çok güzel bir sokak burası. Orayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle orada da bir proje çalışması başlattık şimdi. Orayı da projesi bittikten sonra Muradiye Camsi'ne bağlayacak şekilde orayı da ilimize kazandıracağız. Önemli bir turizm lokasyonu haline getireceğiz." dedi.

Sezer, Millet Bahçesi yapımının hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Çok güzel bir projenin ortaya çıkacağını ifade eden Sezer, " Türkiye'deki ender yerlerden hatta dünyadaki ender yerlerden birisi olacak, projesini gördüğüm kadarıyla. Çok güzel bir lokasyon olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları ve projelerle kent turizminin canlanmasını hedefliyor - Son Dakika

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