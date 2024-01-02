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Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Vali Sezer, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceledi ve oylama yaptı. Sezer, depremde umut hikayelerine odaklanan bir fotoğraf ile İsrail'in saldırılarına dair bir fotoğrafı oyladı. Vali Sezer, 2023 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek, umutlu bir şekilde 2024 yılının daha güzel geçmesini temenni etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
02.01.2024 - 12:51,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Vali Sezer, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Sezer, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar imzalı "Depremin Umudu" adlı fotoğrafı, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen seçkiden de Belal Khaledin'in "Anneye Bakış" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Gözbebeğimsin", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda Bir Dev" adlı fotoğraflarını seçen Vali Sezer "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın Kırkpınar'da zaferin fotoğrafı "Er Meydanı'nda" adlı fotoğrafa oy verdi.

-" Umuyorum 2024 yılı daha güzel geçer"

Vali Sezer, 2023 yılının Türkiye açısından zor bir yıl olduğunu söyledi.

Ülkenin ağır bir deprem geçirdiğini belirten Sezer, "Millet olarak canlarımızı kaybettik. Umuyorum 2024 yılı daha güzel geçer hem ülkemiz açısından hem de bütün dünya açısından güzel haberlerle bir yılı geçiririz." dedi.

Geleneksel hale gelen AA'nın fotoğraf kareleri oylamasında da geçen yılın acılarının yanında umutlarının da yansıdığını söyledi.

AA'nın ülkenin kadim kuruluşlardan biri olduğunu vurgulayan Sezer, "Anadolu Ajansı Cumhuriyet'ten daha yaşlı 103 yaşında ve gelenekselleşen bir fotoğraf oylaması var. Bugün de hem depremle ilgili hem gururlandığımız Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili önemli fotoğraflar tarihe geçecek şekilde belirlenmiş durumda. Oyumuzu kullandık. 2024 yılı ülkemiz açısından çok çok güzel bir yıl olur. Hepinize iyi seneler iyi yıllar diliyoruz, sağlık diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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