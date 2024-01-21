Edirne ve Keşan\'da Kar Yağışı Etkisini Kaybetti

EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. Kentte başta Selimiye Camisi olmak üzere bir çok tarihi eser ve çevresiyle, şehrin bazı kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Edirne'de dün öğle saatlerinden itibaren karla birlikte etkili olan yağmur akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerini kar yağışının etkisini arttırdığı kentte bazı cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kentte kar yağışıyla birlikte başta Selimiye Camisi ve çevresi olmak üzere tarihi mekanlar da karla kaplandı. Polis ekipleriyse trafikte önlemler alarak buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

VALİLİK MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞINI YASAKLADI

Edirne Valiliği ise kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikteki seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Açıklamada, "Kıymetli Edirneliler; ilimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 20.01.2024 itibabiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryerlerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" denildi.

KEŞAN'DA KAR ETKİLİ OLDU

Keşan ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah evlerinden dışarı çıkanlar bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalışırken, beyaza bürünen şehirde evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri yollarda oluşan buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı