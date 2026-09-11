Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerde 11, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalananlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?