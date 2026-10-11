Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 11 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kırklareli'nde yakalanan 7 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?