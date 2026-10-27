Edirne ve Kırklareli'de sağanak su birikintisi oluşturdu, sıcaklık 9 derece ölçüldü - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'de sağanak su birikintisi oluşturdu, sıcaklık 9 derece ölçüldü

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Edirne ve Kırklareli\'de sağanak su birikintisi oluşturdu, sıcaklık 9 derece ölçüldü
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Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak Kırklareli ve Tekirdağ'da da etkili olarak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne ve Kırklareli'nde yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor; Tekirdağ'da polis sürücüleri uyardı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak yer yer şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla görülmesi bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam hafif şekilde etkili olan sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da aniden başlayan yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.

Hükümet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyardı.

Kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
KırklareliTekirdağGüncelEdirnePolisYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'de sağanak su birikintisi oluşturdu, sıcaklık 9 derece ölçüldü - Son Dakika
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