Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği ve Kırklareli Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Edirne'de 7 göçmen Eskikadın köyünde, Kırklareli'nde ise 7 göçmen Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesinde yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.

17.07.2024 10:57
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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Eskikadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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